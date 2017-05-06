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«Мы брацкія народы, такімі застанемся назаўсёды». Новые послы 12 государств приступили к работе в Беларуси

06.05.2017 - 21:36

К теме Великой Победы мы еще вернемся в программе – расскажем о подвигах и людях, событиях давних и сегодняшних, в Беларуси и за рубежом. И еще раз вспомню, что 9 мая – не в каждой стране праздник. Не только потому, что политика вмешалась и перекроили календари (это свойственно странам постсоветского пространства). В западном мире более известно 8 мая, когда в пригороде Берлина был подписан акт о капитуляции, в Дании и Нидерландах 5 мая вспоминают участников сопротивления, Италия празднует День освобождения 25 апреля…

Событие одно – особенности в разных государствах свои. Это свойственно всем областям политики, экономики, культуры… Но общий язык находить надо, потому что в одном мире живем и все взаимосвязаны. Этой мыслью была проникнута процедура вручения верительных грамот Президенту Беларуси послами иностранных государств, прибывшими в нашу страну для выполнения дипломатической миссии. Евгений Горин рассказывает.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:
Это символ победы в Европе. Поскольку я приехал из Европы сюда, мы традиции придерживаемся.

Мак как своего рода цветок победы – западная традиция. Но для нового посла Украины в Беларуси наша страна не просто пункт в дипломатической карьере. Игорь Кизим прекрасно знаком с Синеокой.

Игорь Кизим:
Здесь я в 80-м году в армии служил. В Беларуси. В Печах. Недалеко. Поэтому первое желание – побывать там и сесть за танк белорусского производства. Думаю, это впереди будет. С другой стороны, я скажу, что Беларусь мне не чужая страна, потому что я провел здесь лучшие годы своей молодости.

Мощный импульс белорусско-украинским отношениям придала недавняя встреча президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Впереди – очередные переговоры лидеров. Уже в Киеве. В повестке консультаций – увеличение товарооборота.

Игорь Кизим:
Речь идет об усилении и активизации вопросов по кооперации промышленной. Это открывает большие возможности в сферах машиностроения, энергосбережения, сельскохозяйственного машиностроения. Есть возможности, которые не реализованы.

Во Дворце Независимости Игорь Кизим вручил белорусскому лидеру верительную грамоту. С этого момента иностранный дипломат официально начинает свою работу в Беларуси. Среди 12 послов был и Алон Шогам.

Почти два года в Беларуси не было посла Израиля. По мотивам, никак не зависящим от отношений стран. Причины лежали, скорее, в плоскости оптимизации ресурсов израильского МИДа. Назначение в Беларусь – признак решения этого вопроса.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:
Очень удобно может быть взять инженера-программиста, который занимается в Израиле ІТ, он русскоговрящий, привезти его сюда. Он будет продолжать на своем родном языке заниматься тем же самым бизнесом с его местной командой. Это очень выгодно обеим странам. Мы считаем, что это должно быть нашей следующей сферой действия.

Алон Шогам – посол с интересной биографией. В 80-е тренировал команду по дзюдо. Если сравнить политику с борьбой, то в этом вопросе он уже магистр политических наук буквально. Параллельно пишет диссертацию в аспирантуре Негевского университета.

Алон Шогам:
Последнее время меня познакомили с хоккеем. Израильтяне хоккей даже по телевизору не видят. У нас его просто нет. К сожалению, льда нет. Спорт интересный. Вообще спорт здесь очень распространен. Я вижу, что здесь люди занимаются спортом, и спорт их занимает.

Новый Посол Азербайджанской Республики в Беларуси Латиф Гандилов верительную грамоту вручал на белорусском.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:
Мы брацкія народы, такімі застанемся назаўсёды.

В новом здании посольства много фотографий, свидетельствующих о большой дружбе наших лидеров. Но лучше всего от этом говорят цифры товарооборота. С момента как Александр Лукашенко и Ильхам Алиев начали продвигать создание совместных белорусско-азербайджанских предприятий, он вырос в 7 раз.

Латиф Гандилов:
Очень серьезно развиваются кооперационные отношения между Азербайджаном и Беларусью. Сейчас в Азербайджане открыт филиал тракторного завода, действует филиал автозавода БелАЗ. На шасси БелАЗа выпускается различные коммунальные автосредства. Скоро мы будем это экспортировать совместно в третьи страны.

12 послов, 12 верительных грамот. От Норвегии до Новой Зеландии. Плюс посол Мальтийского ордена. Главными вопросами сотрудничества сегодня становится не большая политика, а большая экономика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ежегодном Послании народу и Национальному собранию мною четко обозначены пути дальнейшего развития страны и повышения благосостояния граждан. Именно на достижение этой цели прежде всего направлена наша внешняя политика. В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе.

В зале верительных грамот были представлены почти все регионы мира. Внешнеполитическая позиция Беларуси универсальна. Республика одинаково конструктивно выстраивает отношения и с Западом, и с Азией, и с Африкой или тихоокеанским регионом.

Евгений Горин, корреспондент:
Открытость Беларуси миру особенно заметна в последнее время. С начала этого года жители 80 страны могут приехать к нам без оформления визы.

Из Дворца Независимости 12 новых послов возвращались уже в статусе официально вступивших в должность.

«Мы брацкія народы, такімі застанемся назаўсёды». Новые послы 12 государств приступили к работе в Беларуси

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