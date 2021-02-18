«Мы должны решать более комплексно». Сенатор о том, как будут контролировать цены в аптеках
Новости Беларуси. В качестве эксперимента несколько депутатов Палаты представителей 18 февраля отправились не в парламент, а в аптеки. Они решили купить препараты от простуды и сделать соответствующие выводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«За счёт определённого количества скидок, акций цены вновь снижены». Депутаты проверили аптеки
Вопросы цен на лекарства сейчас на особом контроле в МАРТе и Минздраве. Фармацевтические компании и аптечные сети также не остаются в стороне. К этой работе подключились и сенаторы. В эти дни они проверяют стоимость лекарств во всех регионах.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас мы ставим задачу не просто ходить и мониторить цены в аптеках. Я считаю, что мы здесь должны решать более комплексно и шире задачу: заниматься с производителями, смотреть на цену, которую формирует производитель – это тоже очень важно. Второй момент – работать с дистрибьюторами, импортерами. Тут есть посреднические цепочки, которые тоже влияют на цену конечную, которая доходит до потребителя – это тоже очень важный аспект.
Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В этой важно ситуации сохранить четыре составляющие. Это эффективность, качество, безопасность и доступность. Доступность не только самих лекарственных препаратов, но и ценовая доступность.
В Беларуси порядка 500 тысяч человек получают лекарственные препараты бесплатно. Политика Минздрава направлена на то, чтобы все игроки на рынке были в равных условиях: и частные компании, и госпредприятия, и государственные аптечные сети.
«46% нашей продукции – инновационная». Почему лекарства из Несвижа востребованы во время второй волны коронавируса?
Новости Беларуси. В стране успешно развивается производство медикаментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, продукция Несвижского завода медпрепаратов более чем на 83 % – импортозамещающая. В большей степени здесь выпускают инфузионные растворы, которые широко используются в больницах. Производство на предприятии не стоит на месте: линии постоянно модернизируются, идет обновление лабораторий.
Материал Ольги Власовец.
Завод медицинских препаратов – предприятие с богатой историей. За более чем полвека он прошел большой путь. Начинали с производства удобрений и добавок для животных. А сейчас выпускают современные инфузионные растворы и растворы для инъекций. Они незаменимы при интенсивной терапии и реанимации. Лекарства занимают лидирующие позиции в своей сфере.
На предприятии установлено новейшее оборудование из Германии, Италии и США. Здесь держат курс на полную автоматизацию производства.
Зоя Кузнецова, начальник цеха завода медицинских препаратов:
На данный момент происходит выпуск лекарственного средства на автоматической упаковочной машине, которая включает в себя формирование моноблока, затем картонажная машина формирует автоматический короб, вкладывается прокладка и автоматически вкладывается блок с лекарственным средством. Все операции машина проводит автоматически.
А это сердце завода – отделение водоподготовки. Практически все препараты, которые производятся на заводе, идут для инъекций, поэтому все на воде. Качество этого компонента играет важную роль. Цех работает в автономном режиме. У предприятия есть собственные скважины. Вода проходит многоступенчатую очистку.
Ольга Власовец, корреспондент:
Это линия по производству инфузионных растворов по особой технологии. Три в одном: это значит выдув, наполнение и герметизация. Она позволила предприятию расширить ассортимент и вывести продукцию на международный уровень.
Но фармацевтическая промышленность не стоит на месте. Чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно улучшать производство. Так, на заводе запланирована модернизация линии по производству инфузионных растворов в полимерной упаковке. Все герметично и стерильно.
Геннадий Светлович, главный инженер Несвижского завода медицинских препаратов:
Без контакта человека будет происходить изготовление самого пакета, затем его заполнение, укупорка и выход на стерилизацию. Это позволит организации не только обеспечить более качественный выпуск продукции, но и изготовить современную упаковку, перейти на полный цикл производства.
Растворы, которые выпускает предприятие, широко используются в больницах при интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации. Эта продукция необходима при осложнениях коронавируса. Большинство лекарств используется для лечения тяжелых больных. Поэтому в периоды нарастания болезней потребность в растворе возрастает.
Геннадий Живень, директор Несвижского завода медицинских препаратов:
В ассортиментном портфеле организации – 35 наименований продукции. С учетом дозировок и форм выпуска – 105 наименований продукции. 46 % нашей продукции – инновационная. По итогам 9 месяцев 86,3 % продукции – это импортозамещение.
Все больше требований предъявляется к качеству. На предприятии три лаборатории. Недавно была введена микробиологическая, а сейчас готовится проект строительства новой – фармакологической. Поэтому можно с уверенностью сказать, что завод препаратов держит высокую планку и отвечает за высокое качество.