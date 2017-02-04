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Мы дописали туда одну формулу, которая решает все проблемы: Президент объяснил, почему нет оснований для отмены декрета об иждивенчестве

04.02.2017 - 19:37

В принципе, местная власть может своим решением устранить несправедливость, если это действительно так. Но в целом отменять декрет Президент не видит необходимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас что, платят за медицину, здравоохранение 100%? Да, кому-то не нравится, плохая она. Но мы входим в пятерку лучших. И это не наша оценка. Образование, безопасность, оборона. Льготы для детишек. Это расходы. Поэтому почему я должен платить налог, а ты не участвуешь в финансировании всего этого, но получаешь соответствующие услуги? Иди работай и плати. Надо было подтолкнуть. Если кого-то это обидело, не я виноват, что обозвали это «тунеядцами». В декрете № 3 вы не найдете слова «тунеядец».

Почему подавляющая – 95% – масса населения за это переживает? Вы работаете, платите налоги. Этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем для того, чтобы работали. Ну и опять, мы же не заставляем работать.

Разные случаи бывают. Как не обидеть человека? И тогда мы дописали туда одну формулу, которая решает все проблемы. Если ты попал в какую-то трудную жизненную ситуацию, было записано мною лично: решением сельских советов или в городской администрации. Вот они сочли нужным, человек к ним пришел, объяснил ситуацию, они приняли решение, и никакого утверждения не надо. Решается вопрос?

Поэтому, я считаю, нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему, говорить, что это не для нашей экономики, не для нашего общества. Давайте договоримся так: этот декрет работает года 2-3. Давайте поживем. Если уж мы с вами придем к непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много чего полезного привнесет в нашу жизнь.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Мы дописали туда одну формулу, которая решает все проблемы: Президент объяснил, почему нет оснований для отмены декрета об иждивенчестве

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