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«Мы – две разные планеты»: актриса Наталья Щукина об отношениях женщин и мужчин

27.06.2017 - 21:59

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Если говорить об отношениях женщин и мужчин. Если женщины, вполне справедливо, говорят, что все мужики одинаковы – им надо одно. То, что сказать мужчинам о женщинах? Все женщины тоже одинаковы?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Слушайте, мы – две разные планеты. Нам никогда не договориться. Это бесполезно договариваться. Претензии, конечно, будут. Они всегда одинаковые. Мужчины говорят, что: «Да, вот они виноваты».

А женщины считают, что это все мужики – сволочи.

Этот конфликт будет и не надо его разрешать. Его можно разрешать индивидуально, со своим  близким человеком, если он тебе дорог. И смотря, чего ты хочешь от него. Если ты хочешь самоутвердиться, то это – бесполезно. 

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