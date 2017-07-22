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«Мы готовились ночью, репетиции, тренировки»: сотрудники МЧС Беларуси отметили свой праздник с парадом и оркестром

22.07.2017 - 21:12

Перед предыдущим сюжетом я позволил себе сказать, что памятники архитектуры возрождают порой из пепла. Так было, например, со знаменитейшим Дворцовым комплексом в Несвиже после большого пожара. В борьбу с огнем ежедневно вступают смелые люди, у которых на днях профессиональный праздник – День пожарной службы. И 22 июля во всех областных городах Беларуси этого не могли не заметить, а тем более в Минске: парад МЧС состоялся на главном проспекте, а после парк Горького стал местом встречи с огнеборцами. Можно было пощупать руками технику, пообщаться. В общем, настоящий интерактивный праздник.

Вот этой красавице 40 лет. Она почти в два раза старше Димы. За баранкой этой машины он провел достаточно, чтобы понять: любовь живет не три года. Каждую пылинку даже за минуты до начала парада сдувает с волнением и даже трепетом.

Дмитрий Дершен, водитель:
Волнительный момент. Мы готовились ночью, репетиции, были тренировки. Я надеюсь, что все будет хорошо. Уверен.

И вот десятки водителей на местах, атмосфера праздника заряжена – парад!

К монументу Победы также возложили цветы.

Полтысячи спасателей в свой праздник устроили торжество и для других. От раритетов начала века XX до новейших образцов техники, считай, с конвейера. И, конечно, оркестр, и даже не один – у героев должна быть музыка. Но без поддержки и теплых слов тоже не обойтись.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Я всегда желаю своим ребятам, чтобы всегда способствовала удача во всех делах, везения. И чтобы какими они приходят на службу, такими и возвращались домой – крепкими, здоровыми. Их там всегда ждут и всегда рады.

Праздник пожарной службы отмечают в предпоследние выходные июля – это уже традиция. Причем в нее может быть вовлечен любой желающий.

Подобный праздник – это еще хорошая возможность почувствовать себя спасателем и покорить высоту. Но даже здесь главное помнить о мерах безопасности.

Минчане:
Пожарные молодцы. Столько всяких развлечений для народа устраивают. И себя можно попробовать. Молодцы.

Это правильно, это хорошая профессия. Если кто-то из детей во время этого праздника захочет быть пожарным и потом станет пожарным, это будет очень хорошо.

Кстати, на момент съемок уникальный подъемник высотой с тридцатиэтажку никто из посетителей парка так и не осмелился покорить. А ведь у пожарного и мускул бы не дрогнул. Да и в целом это профессия нарушает законы физики, чтобы нам спокойнее спалось.

«Мы готовились ночью, репетиции, тренировки»: сотрудники МЧС Беларуси отметили свой праздник с парадом и оркестром

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