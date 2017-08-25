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«Мы готовим всех пилотов к выполнению таких задач»: на трасе Минск-Могилев совершили посадку военные самолеты

25.08.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Военные самолеты 25 августа совершали посадку на трассе Минск-Могилев.Первым приземлился Ан-26, затем на посадку заходили штурмовики и истребители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи выполняли сложнейший авиаэлемент. В данном случае летчики работают визуально, без средств навигации. Участок магистрали М4 стал аэродромным в рамках оперативно-тактических учений. Они проходили с участием техники Воздушно-космических сил России.

По легенде тренировки, противник пытался захватить аэродром. Воздушные подразделения – десант, расчеты ЗРК – выводили объект из-под ракетных ударов. К слову, военные двух стран отработали тактику применения единой системы ПВО.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:
Выполнена посадка штатно. Считаю, что подготовка пилотов советует их уровню. Посадка выполнялась этими пилотами впервые.

Мы готовим всех пилотов к выполнению таких задач. Это не одни и те же пилоты, которые отработали и всё время это выполняют на показ. Чисто практическая цель – подготовить новых летчиков для выполнения такого элемента, как посадка на аэродромный участок дороги.

Отметим, подобные тренировки проводятся регулярно. Так, в 2016 году пилоты впервые сажали самолеты на дорогу ночью. Такие учения повышают мастерство летчиков, а также боеспособность ВВС Беларуси.

«Мы готовим всех пилотов к выполнению таких задач»: на трасе Минск-Могилев совершили посадку военные самолеты
На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
Фото. На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
Фото. На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
Фото. На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты
Фото. На трасе Минск-Могилев совершали посадку военные самолеты

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