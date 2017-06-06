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«Мы готовимся очень серьезно»: молодежная сборная Беларуси по футболу 7 июня примет команду Сан-Марино

06.06.2017 - 17:02

Новости Беларуси. 7 июня в рамках отборочного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд белорусские футболисты, чей возраст не превышает 21 года, встретятся с командой Сан-Марино. Встреча пройдет на стадионе «Трактор», начало в 19.00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наставник наших ребят Людас Румбутис рассказал о том, как проходила подготовка к этому матчу и какие планы на предстоящую игру.

Людас Румбутис, главный тренер сборной Беларуси по футболу U-21:
Мы готовимся очень серьезно. Мы прошли этот путь, предваряя ваш вопрос, с Россией мы пошли на определенный риск. Плохо получилось. Не плохо, даже стыдно в каких-то моментах, но я думаю, что мы свою чашу в этом отборе испить должны были до дна.

«Мы готовимся очень серьезно»: молодежная сборная Беларуси по футболу 7 июня примет команду Сан-Марино

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