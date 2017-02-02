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Мы хотим, чтобы наши страны больше узнали друг друга: Год итальянской культуры проходит в Беларуси

02.02.2017 - 09:14

Новости Беларуси. Знаменосцы из Губбио, комедия Маттео Спьяцци и туринские уличные артисты – в Беларуси пройдет год итальянской культуры. Всю страну охватят показы, выставки и концерты (всего более 3 десятков), которые помогут ближе познакомиться с традициями страны Апеннинского полуострова.

Беларусь посетят популярные итальянские писатели и художники. Кроме того, уже в марте пройдут экономические форумы по развитию делового сотрудничества Беларуси и Италии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси:
Это должно способствовать укреплению не только культурных связей наших стран, но и деловых. Мы хотим, чтобы Беларусь и Италия больше узнали друг друга, в том числе и через театральные проекты и художественные выставки.

Один из крупнейших гуманитарных совместных проектов двух стран – оздоровление детей, пострадавший от последствий чернобыльской аварии. Так, ежегодно на отдых в Италию отправляется около 20 тысяч белорусских ребят.

Мы хотим, чтобы наши страны больше узнали друг друга: Год итальянской культуры проходит в Беларуси

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