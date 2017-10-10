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Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?

10.10.2017 - 21:38

Новости Беларуси. В эти минуты вершится судьба Испании, какой мы ее знаем. Парламент Каталонии готовится в одностороннем порядке объявить о независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За отделение от Мадрида жители автономии проголосовали 1 октября на референдуме – 90 % высказались за уход из испанской семьи. Руководители королевства против, в Барселону направлены целые отряды полиции и техника. Брюссель осторожен в комментариях.

Рожденные 1 октября. Парламент Каталонии готовится сказать si независимости и adios короне и Мадриду. Испанское правительство по-прежнему не согласно – обещают «жесткий ответ на нарушение Конституции».

Луис де Гиндос, министр экономики Испании:
Позицию Мадрида поддерживают все в Европе. Каталония не просто просит независимости. Она в открытую поднимает восстание против закона. Основ, на которых стоит не только Испания, но и вся Европа.

И все же Барселона, да и весь регион готовы потерять многое ради свободы. Из промышленного центра уходят крупные корпорации – бизнес боится за капитал. Ранее один из безопаснейших регионов Испании теперь похож на столкновение двух желто-красных волн – и каталонская Estelada (неофициальный флаг каталонских земель) в большинстве.

В эти минуты заседает парламент автономии, однако полиция загодя оцепила здание – оттуда президент генералитета Каталонии Карлес Пучдемон вполне может уехать в наручниках. И все же для многих имя «главного демократа Испании» –ассоциация с народной свободой, даже если за нее он потеряет собственную.

Горожане:
Сегодня – великий день для Каталонии. Испании не испортить его. У нас, каталонцев, есть причина хотеть отделения. Мы хотим поменять прописку – и сделаем это.

Иногда приходит время сказать: «До свидания». Никто не хочет воевать и ссориться Мадридом. Просто людям надоело быть с Мадридом. Они хотят нового, и тогда уйти – это самая правильная мысль.

Лидеры ЕС – Германия и Франция – призывает дружить Мадрид и Барселону. А для «Европейского проекта» отделение Каталонии – это последний хук, после которого – нокаут и дробление на кусочки. Что показали и акции протеста за сохранение испанской прописки: некоторые активно вспоминают одиозный режим автократа Франко. Другие же молятся и надеются, что история хоть и циклична, но не повторит ошибок ультраправого военного путча 1981, когда демократия едва не пала под давлением капризных регионов и танков.

Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Фото. Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Фото. Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?

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