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«Мы идём тем же путём, что и Россия, киберспорт там рядом с хоккеем и футболом»

26.06.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Как развивается киберспорт в Беларуси, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта:
Есть очень серьёзное движение, которое называется киберспортом. Киберспорт объединяет огромную массу людей во всём мире. Это – огромнейшие деньги, которые сегодня вкладываются во всём мире. И огромнейшие перспективы.

Сегодня в Беларуси есть «самородки».

Как говорится, гены пальцем не задавят. У нас много было институтов разных, много генов у нас осталось. Молодые ребята, которые, к сожалению, не могут раскрыться, по объективным причинам. В том числе, и денежным. При этом всём, они есть. Буквально в четверг, на прошлой неделе, Министерство спорта Российской Федерации официально внесло во второй раздел киберспорт как спорт. И уже с пятницы ребята в киберспорте могут получать разряды в Российской Федерации. И мы идём тем же путём. То есть, сегодня киберспорт там рядом с хоккеем и футболом. 

«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

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