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«Мы играли только на победу»: минское «Динамо» разгромило казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

14.11.2017 - 11:50

Новости Беларуси. После международной паузы возобновился регулярный чемпионат КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минское «Динамо» на своем льду принимало одного из лидеров восточной конференции – казанский «Ак Барс».

В составе двукратных обладателей Кубка Гагарина отсутствовал любимчик минской публики – бывший динамовец Роб Клинкхаммер. Также на лед у соперников не вышла центральная фигура команды и один из лидеров коллектива Джастин Азеведо. Однако легкой прогулки этот матч минчанам все равно не сулил.

Егор Шарангович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Надо выходить на каждую игру на победу настроенным. Без разницы, какой соперник – хоть он «Ак Барс» или послабей какой-то. Мы играли только на победу и всё.

Первый период встречи прошел обоюдоостро, однако закончился безголевой ничьей. На старте второй трети динамовцы вышли на лед в большинстве и на 57-й секунде Егор Шарангович реализовал лишнего. «Ак Барсу» удалось сравнять счет усилиями Глухова. Но все же хоккейная битва на «Минск-Арене» была за бело-голубыми. Ковыршин забрасывает вторую динамовскую шайбу, а в третьем периоде минчане отличаются еще дважды. Автор второго гола в большинстве – Шарль Лингле, а под занавес матча уже в пустые ворота попал Граньяни. Это его дебютная шайба в сезоне.

Евгений Ковыршин, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Начали они первый период неплохо, но агрессивно. Потом «Ак Барс» немножко перехватил инициативу. Хорошо, что выиграли.

Марк-Андре Граньяни, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Всегда важно забивать, однако мне важнее игра команды. Мы сегодня были лучше в катании и скорости, боролись на каждом участке льда, поэтому заслуженно победили.

Отставание минского «Динамо» от заветной восьмерки составляет 4 очка. Впереди у «зубров» – тяжелейший выезд по маршруту Шанхай-Владивосток-Хабаровск. Уже в четверг, 16 ноября, подопечные Горди Дуайера выйдут на лед против китайского клуба «Куньлунь». В следующий раз у себя дома «зубры» сыграют только через 10 дней.

«Мы играли только на победу»: минское «Динамо» разгромило казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

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