Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске

Новости Беларуси. Для одних гостеприимность Витебска в новинку, для других – приятные воспоминания, подкрепленные очередной порцией позитива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Аморалов, солист группы «Отпетые мошенники» (Россия):

Все здорово. Не удалось погулять в этот раз по городу. Мы любим по городу походить по вашему Бродвею, по нашему Арбату.

А сегодня нет, провалялся целый день в номере, читал Агату Кристи.

Иеромонах Фотий, артист (Россия):

Очень люблю Беларусь и людей, которые всегда очень гостеприимны, хлебосольны, радушны.