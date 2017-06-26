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«Мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы»: Василий Матюшевский об экономии на предприятиях

26.06.2017 - 14:41

Новости Беларуси. Как достичь заработной платы в 1000 рублей? Об этом рассказал 26 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Василия Матюшевского, оптимизация и экономия на предприятиях помогут справиться с поставленной задачей. В целом, финансовые показатели улучшаются. Реальная зарплата увеличивается уже 3 месяца на фоне двухлетнего снижения. Отмечается и минимальный рост инфляции. Укрепляются и экспортные позиции Беларуси. Причем лидируют здесь не товары, а технологии.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Уровень безработицы – один из ключевых показателей, который характеризует общее состояние экономики. 1 июня 2017 года уровень зарегистрируемой безработицы составил 0,9% к численности экономически активного населения и по сравнению с 1 июня 2016 года снизился на 0,2 процентных пункта.

В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь-апрель 2017 года она выросла на 8,9 пункта по сравнению с прошлым годом и составила в апреле 776,7 рубля.

Тем не менее, бюджет на 2018 год формируют с учетом опыта прошлых лет и закладывают несколько сценариев развития. Василий Матюшевский курирует в правительстве экономическую сферу.

26 июня он держал слово перед депутатами и членами Совета Республики. В Овальном зале прозвучало более двух десятков вопросов. Это и ремонт дорог местного назначения, и состояние улиц, инвестиционная политика, акцизы на алкоголь – дискуссия продолжалась два часа.

«Мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы»: Василий Матюшевский об экономии на предприятиях

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