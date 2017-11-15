﻿ «Мы нацелены на белорусский народ» Коллектив «Красотки» о работе с заслуженной артисткой Республики Беларусь Ириной Дорофеевой | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Мы нацелены на белорусский народ» Коллектив «Красотки» о работе с заслуженной артисткой Республики Беларусь Ириной Дорофеевой

15.11.2017 - 11:34

Уже сегодня вечером, 15 ноября, проект телеканала СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно. Это шанс встретиться со своими любимыми артистами и услышать легендарные песни, которые знает вся страна.

Но пока до концерта еще есть время, мы пригласили в студию одних из участников сегодняшнего действа. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – поп-группа «Красотки» в лице Екатерины Скрипоченко, Виктории Михеевой и Анны Шамрило.

О коллективе
Наш коллектив сформировался почти два года назад. Мы давно в коллективе работаем. Это «Театр песни Ирины Дорофеевой». Мы работаем как сольные артистки. Два года назад мы решили объединиться в одно целое, в одну компанию, одну команду.

О работе с Ириной Дорофеевой
Несмотря на то, что мы давно работаем на одной сцене с Ириной Дорофеевой, заслуженной артисткой Республики Беларусь, всё равно испытываем долю волнения, потому что всё-таки это один цельный номер.

Мы каждый день учимся у Ирины Дорофеевой много новому. Она замечательный преподаватель как с художественной, так и с практической части. Мы очень её ценим, уважаем и получаем безграничные возможности, находясь рядом с ней и работая в одном коллективе.

О репертуаре и песнях на белорусском языке
Мы нацелены на белорусский народ! У нас в основном в репертуаре песни белорусских исполнителей, на белорусском языке. Мы считаем, что белорусский язык очень мелодичный и у нас есть желание – возрождать песни из прошлого и интерпретировать это по-своему. Придумывать новое звучание.

Коллектив «Красотки»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Чем выше, тем тяжелее крутить»: Анатолий Ярмоленко о жизни как езде на велосипеде, неизвестном отце и секрете своей бороды
«Мы хотим сохранить философию Мулявина»: интервью Борткевича и Еронина о наставнике и дружбе с The Beatles
Александр Солодуха, Антон Солодуха, Александр Солодуха
Александр Солодуха отметит 30-летие творческой деятельности и юбилей сыновей: 10 лет они работают в моей команде!
Ван Дамм, крылья бабочки, розовый ангел: Солодуха о том, чего ждать дальше
Гюнешь
Белорусская певица Гюнешь названа лучшей вокалисткой на конкурсе MakFest в Македонии
Светлана Агарвал
Белорусская певица Светлана Агарвал попала во Всемирную книгу рекордов Лондона
Иван Буслай
«Цыганская душа» Ивана Буслая: Зрители чувствуют тепло и искренность!
Дмитрий Король
Певец Дмитрий Король презентовал клип на песню «Сойти с ума»
Все новости по теме Белорусские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru