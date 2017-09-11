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«Мы не наложим гипс, не сделаем снимок»: почему при гололёдной травме лучше ехать в больницу, а не вызывать «скорую»

11.09.2017 - 21:24

Новости Беларуси. Как врачи классифицируют вызовы «скорой», в зависимости от ситуации, рассказали в программе «Теледоктор».

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Есть ситуации, когда мы рекомендуем обращаться самим для того, чтобы самому себе приблизить эту помощь. Например, это травмы. Особенно период гололёдных травм – зима.

Чаще люди обращаются сами в стационары за специализированной помощью, чем к нам.

Понятно, что «скорая» помощь сделает то же самое, что Вы сделаете сами – она только доставит. Да, «скорая» помощь наложит повязку, сделает иммобилизацию, но, всё равно, мы не наложим гипс, мы не сделаем снимок. То есть, всё равно надо ехать в стационар. Поэтому, если Вы хотите приблизить эту помощь к себе – в таких ситуациях, конечно, мы рекомендуем обращаться самим.  

Теледоктор. «Скорая помощь»

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