«Мы не зловредные, но это урок». Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
О чем расскажут корреспонденты СТВ? Смотрите в видеоматериале.
Программа выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 1 ноября, в 19:30.
Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал
Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господь нам помог. Что хотели они у нас сотворить (и кое-что сделали) – видите, что происходит? Они против женщин вывели армию. Ну, это не против женщин – это, знаете, демонстрация перед воскресеньем, когда будет марш на Варшаву, чтобы потрясти всем: смотрите, армию вывели, мало не покажется. А нас же как упрекали?
Эти, в Литве, даже трех процентов не набрали. Нам 3 % давали, а там даже 3 % не набрали. Это за Беларусь им.
И возьмите на юге. Ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, поддерживал, защищал и прочее. Грохнулся, 37 % пришло, и нигде не победил.
Мы не зловредные, но это урок многим, и им в том числе.
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