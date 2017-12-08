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«Мы планируем открыть салон, в котором будут работать только парни». Как электротехник стал мастером по наращиванию ресниц

08.12.2017 - 09:39

Именно благодаря одному всемирно известному голливудскому мужчине-визажисту у женщин появилась та самая тушь, способная создать эффект длинных густых ресниц с идеальным изгибом. Очередной прогресс – теперь сильный пол готов составить нам конкуренцию в мастерстве наращивания ресниц. 

Федор Евдокимов – бывший электротехник из Бобруйска, готов доказать всем, что парень-лешмейкер – это круто! Как к этому пришёл? Какие тонкости работы? 

Федор Евдокимов, мастер по наращиванию ресниц:
Моя жена пользовалась услугами мастера около двух лет, ну и как бы, ну ресницы и ресницы. И однажды приехал мастер к нам домой. Я просто сам люблю такую кропотливую работу, после которой я вижу результат. Я наблюдал, вопросики задавал. Я попросил, дай мне, пожалуйста, попробовать. Я взял ресничку пинцетом уронил ее сразу, потом другой раз попробовал, вообще уронил пинцет, в общем это был провал полный. 

Как Федору удалось превратить наблюдение в дело своей жизни – смотрите видео.

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