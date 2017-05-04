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«Мы рады, что имеем возможность посещать разные предприятия»: китайские журналисты продолжают знакомиться с Беларусью

04.05.2017 - 09:54

Новости Беларуси. Минск может стать переговорной площадкой для реализации глобального китайского проекта «Один пояс, один путь». Практически все компании из Поднебесной, работающие на нашем рынке, зарегистрированы в столице, что дает немало преимуществ для развития главного города.

О возможностях навести еще более прочные мосты между Беларусью и Китаем на страницах газет и в телевизионном эфире расскажут журналисты из КНР. Они продолжают знакомиться с нашей страной. 4 мая зарубежные репортеры посетят Музей Великой Отечественной войны и увидят оперу Римского-Корсакова в Большом.

А накануне гостей встречали в столичной мэрии. Товарооборот между Минском и КНР за прошлый год превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вэй Чжунцзе, журналист (Китай):
Наши отношения политические очень хорошие, а СМИ играют очень важную роль в этом продвижении. Отношения между Китаем и Беларусью развиваются в стабильном русле. И в эти годы развиваются очень динамично. Поэтому мы рады, что имеем возможность посещать разные предприятия.

Позади у китайских гостей экскурсии по машиностроительным предприятиям, посещение индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий. К тому же у журналистов накануне была возможность попробовать «сладкий вкус» Беларуси – дегустация конфет и шоколада стали самым приятным моментом пресс-тура.

«Мы рады, что имеем возможность посещать разные предприятия»: китайские журналисты продолжают знакомиться с Беларусью

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