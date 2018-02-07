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«Мы с утра передаем сварщикам со всего мира приветы». Как сварщик из Беларуси смог завоевать Гранд-приз в Китае

07.02.2018 - 11:36

Это сегодня Игорь Аниськович один из лучших сварщиков в мире, герой на Минском заводе технологических металлоконструкций. А 15 лет назад мир горячего металла был для парня настоящим лабиринтом! Сварить швы толком не получалось и даже хотелось расстаться с профессией. Но огромное желание и опытные мастера рядом помогли найти свой путь, а затем победа на республиканском конкурсе подкрепила уверенность в собственных силах. Со временем тележки для магазинов сменили промышленные и строительные конструкции. Теперь для каждого изделия у Игоря своя технология сварки.

Игорь Аниськович, электросварщик:
Вообще самое главное в сварном шве, чтобы был стопроцентный просвет. Просвет проходит ультразвук, и получается, что ты сделал все правильно. Для «Нефтехима» делали заправочные станции. Сейчас же и стадион «Динамо», и тоже мы делаем металлоконструкции для библиотеки.

Совсем недавно Игорь Аниськович получил Гранд-приз на международном конкурсе технических рабочих среди стран Шанхайской организации сотрудничества. В международных соревнованиях белорус участвовал уже третий раз. В 2014 он взял бронзу в Пекине. Но опыт опытом, а задания на чемпионатах всегда непредсказуемые. Поэтому оттачивать мастерство нужно каждый день, без этого нет роста. Наш герой признается, что у профессии появляется женское лицо. На последнем конкурсе были девушки из Германии и Чехии. Все участники сдружились и поддерживают связь каждый день.

Игорь Аниськович:
Мы с утра передаем сварщикам со всего мира пламенные приветы, и так у нас появляется дух на весь рабочий день и силы, уверенность – нас объединяет сварка. Вот меня сейчас в Ташкент приглашают. Мы ездили на Китайскую стену, в музей сварки, показывали, как в старину сварщики работали, как трубы по каналам переправляли на плотах. Люди очень добрые, гостеприимные.

Кстати, в Китае на некоторых заводах труд сварщика уже заменяет машина, но нашего стахановца это не страшит, он признается: нужно будет научиться программировать оборудование – с удовольствием сделает шаг вперед. А получить образование по этой специальности сегодня можно в Минском государственном профессионально-техническом колледже  монтажных и подъемно-транспортных работ и Минском государственном профессиональном лицее № 12 строительства. Находить контакт с металлом при температуре 2000 градусов непросто, но результаты и перспективы должны вдохновлять молодежь.

Игорь Аниськович:
Залог успеха зависит еще во многом от оборудования, потому что оно работает четко, качественно. Сейчас самое – это атомная станция наша, мы делаем конструкции на нее и трубопровод из нержавеющей стали, строек много, востребованная профессия.

Летом этого года Игоря Аниськовича ожидает очередной международный конкурс в Пекине. Лучший сварщик признается, что принимал бы участие всю жизнь, но по закону можно лишь до 35 лет, а ему уже 34. Соревнования вдохновили мастера и на новое хобби. Однажды для одного из конкурсов Игорь смастерил модель планеты с материками, затем начал делать небольшие поделки из металла для своих близких, чтобы наполнить их дома теплом и уютом. В планах нашего умельца открыть свой YouTube-канал, чтобы обмениваться опытом с коллегами.

Игорь Аниськович:
Хотел бы поучаствовать в стройке какого-нибудь небоскреба в Минске, чтобы люди могли с него наблюдать всю Беларусь.

Как сварщик из Беларуси смог завоевать Гранд-приз в Китае, и какие тонкости его работы?

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