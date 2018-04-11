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«Мы создадим новый объект для притяжения»: необычный лабиринт появится в Минске

11.04.2018 - 13:50

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» – руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о планах озеленения столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Для Центрального района, на площадке возле гостиницы «Беларусь», там, где раньше проходили цветочные фестивали, и там всегда была точка притяжения, мы создадим новый объект для притяжения: это лабиринт в виде карты Республики Беларусь. Запланирована высадка хвойных растений. И я думаю, что в ближайшие годы это будет один из объектов, который захочется посетить любому: и гостю столицы, и горожанам.

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