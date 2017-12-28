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«Мы создали эту «Лабораторию мод» для того, чтобы сами дети могли себе отшивать модели». Как создавалась сказка для подиума

28.12.2017 - 11:20

26 декабря Национальная Школа Красоты превратилась в волшебное царство Снежной королевы. Театру мод удалось создать захватывающую постановку, где сказка объединилась с авангардом и современной музыкой. На первую экспериментальную коллекцию вдохновило открытие в сентябре этого года нового курса – «Детской лаборатории моды», где дети с помощью преподавателей учатся воплощать свои модные фантазии в реальность.  

Оксана Кавецкая, руководитель театра мод «Kids`Podium»:
У нас есть такие предметы, как актёрское мастерство, где мы работаем над своим внутренним раскрытием. У нас прекрасные преподаватели по хореографии, по дефиле и режиссёры-постановщики. Мы все вместе писали сценарий и это всё готовили.

Ольга Гуркова, преподаватель по конструированию и моделированию одежды «Детской лаборатории моды» Театра мод «Kids`Podium»:
В основном коллекцию отшивали и разрабатывали педагоги. Дети принимали участие, но поверхностное, потому что это первая коллекция. И пуговки пришивали, и размечали, и намётывали, даже самые маленькие, хотя бы радовали своим окружением. Мы создали эту «Лабораторию мод» для того, чтобы сами дети могли себе отшивать модели. Они придумали, могли это нарисовать с Ириной Морозовой, а потом со мной сконструировать и отшить эту модель. Когда ребёнок видит от начала и до конца, для него это захватывающий эффект, когда он идёт уже в своей одежде. Он уже это преподносит совсем по-другому.

Как участники готовились к постановке? Какие впечатления от выступления? Узнаете, посмотрев видео.

Театр мод «Kids`Podium» представил постановку Снежной королевы

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