Мы только вышли из аэропорта, и сразу поняли, что это чистая страна: впечатления японских школьников о Беларуси

Новости Беларуси. «Зубренок» вновь принимает юных туристов из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостями самого знаменитого белорусского детского лагеря станут более 100 иностранных школьников. Они ежегодно приезжают к нам из регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Первая группа подростков прибыла в Минск 22 июля, еще одну ждут в конце месяца.

На берегу Нарочи ребят ждет не только курс оздоровления, но и насыщенная культурная программа. Они также посетят Гомельскую область, где своими глазами увидят возрожденные после аварии на Чернобыльской атомной электростанции земли.

Японские школьники:

Очень здорово побывать здесь. Мы только вышли из аэропорта, и сразу поняли, что это чистая страна. Вокруг леса, приятно дышать, чистый воздух. О Беларуси, к сожалению, знаю немного.

Но надеюсь познакомиться с вашей страной поближе.

Я здесь впервые. Очень счастлива, что сюда приехала. У меня знакомый в прошлом году по этой же оздоровительной программе отдыхал в «Зубренке», очень много рассказывал о вашей стране.

Знаю, что белорусы ценят свою культуру.

Нынешний визит шестой по счету. За минувшие годы с Беларусью таким образом познакомились уже около 1000 японских детей.