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«Мы тушили пожар, носили носилки и водили машину»: игровой комплекс «Юный пожарный» презентовали в Гомеле

28.06.2017 - 10:15

Новости Беларуси. В Гомеле презентовали уникальный детский комплекс «Юный пожарный». Сюжет игры и все оборудование для нее – совместная разработка производителей развивающих игрушек и специалистов-спасателей. Комплекс в игровой форме позволяет обучить ребят даже самого юного возраста грамотным действиям при пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Вероника Давыдова:
Я научилась тому, что надо звонить по номеру 112 и 101.

Никита Довгаль:
Мне понравилось, как мы тушили пожар, носили носилки и водили машину.

Сергей Шутов, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Если случилась беда, то куда звонить – имитация. Они между собой делятся на группы и соревнуются. В такой возрасте впитывают как губка. Пускай им это в жизни не пригодится, это надо знать.

Первый экспериментальный комплекс «Юный пожарный» получил постоянную прописку в одном из самых крупных детских развлекательных центров Гомеля. Возможно, в скором времени такие игровые комнаты появятся в каждом регионе Беларуси.

«Мы тушили пожар, носили носилки и водили машину»: игровой комплекс «Юный пожарный» презентовали в Гомеле
Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Фото. Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Фото. Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Фото. Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле
Фото. Игровой комплекс «Юный пожарный» в Гомеле

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