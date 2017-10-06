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«Мы упустили дороги местного значения»: Александр Лукашенко высказался о качестве местных дорог во время рабочей поездки в Слуцкий район

06.10.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 6 октября во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в восстановлении и реконструкции нуждается 20 тысяч километров регионального дорожного полотна. 7000 отремонтируют в ближайший год. При этом будут применяться новые технологии, а значит, дорожники нуждаются в более современных машинах. В этой связи Президент поручил белорусским промышленным предприятиям расширить линейку дорожно-строительной техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас более-менее в нормальном состоянии дороги международные и республиканские, скажем так, то есть высокого уровня, мы их привели в нормальное состояние, затратили немало средств, конечно, в том числе и вторую кольцевую построили. И так далее, и так далее.

Спохватившись, понятно, не было столько денег, мы поняли, что упустили дороги местного значения. Это дороги, которые соединяют районный центр с областью, районные с агрогородком, в агрогородке эти дороги и так далее. В самом-самом низу эти дороги – их большинство, и там живут люди. И нам надо помочь. Мы приняли решение, что до конца этой пятилетки мы должны создать программу возрождения и модернизации этих дорог, приведения их в порядок – местных дорог.

Необходимость «подтянуть» местные дороги до национального уровня Президент озвучил на совещании в апреле. Тогда Александр Лукашенко поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт.

«Мы упустили дороги местного значения»: Александр Лукашенко высказался о качестве местных дорог во время рабочей поездки в Слуцкий район

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