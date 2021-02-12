«Мы вместе, тогда мы сильные». Что говорили делегаты ВНС в первый день форума?
Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый делегат в зале нашел для себя ответы на те вопросы, с которыми приехал во Дворец Республики. Понятно, что поговорить с каждым Президент не сможет. Но ключевые направления озвучены.
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Божена Еремич, преподаватель Гродненского государственного университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Это идеи касательно поддержки талантливой, одаренной молодежи, правового воспитания современной молодежи. Это тоже у нас немножко вопрос, который в настоящее время является особенно актуальным. Также наставничество на первом рабочем месте и грантовая система, потому что у нас зачастую идеи идут сверху вниз, но у молодежи очень много идей, и можно сделать наоборот.
Николай Трофимович, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Я для себя услышал самое главное. Те вопросы, которые я для себя ставил: сохранение духовного, исторического наследия, ни в коем случае не дать переписать историю Второй мировой войны, так как у меня дядя погиб, будучи добровольцем, он шел на фронт и погиб. За сильную, стабильную Беларусь! И ни в коем случае, как сказал Президент, нельзя сегодня делить на наших и чужих. Мы должны встречаться на диалоговых площадках. Мы вместе, тогда мы сильные.
Каждый делегат на выступление Президента смотрел под своим профессиональным углом. Говорить о главном участники поднимались на трибуну с готовым кейсом предложений. Сергей Чеботарь – опытный агроном. Его фермерскому хозяйству и за пределами родного Мяделя реклама не нужна, а вот поддержка государства лишней не будет. Трендовый эко-продукт в стране выращивают немногие. А вот спрос на отечественную фруктово-овощную корзину – да еще и без пестицидов – растет.
Виктор Чеботарь, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Хозяйству, которое я представляю, без малого четверть века. На мой взгляд, здоровое питание должно быть доступно каждому. Сегодня в нашей стране производством органической продукции занимаются 27 организаций. Важно развить меры стимулирования, чтобы и производители, и переработчики были заинтересованы во внедрении органических технологий. Дотировать нужно каждый гектар угодий, вводимых в оборот органического земледелия, и каждый килограмм произведенной и переработанной продукции. Это небольшие деньги в масштабах страны, но реальная помощь для организации занятых в этой сфере.
Говорить о будущем готов и молодежный актив. Анна Козлова – студентка выпускного курса Витебского медуниверситета. За время учебы успела поучаствовать в самых разных инициативах вуза. Вместе с сокурсниками помогала врачам бороться с коронавирусом. Сегодня с трибуны народного вече призывает молодых людей взять на себя ответственность за собственную судьбу, а не ждать пинка от преподавателей, родителей или Президента. Хорошее начало – студсоветы и самоуправление в университетах.
Анна Козлова, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Работа в Совете студентов позволяет погрузиться в проблемы, приобрести управленческие навыки в организации решения поставленных задач. Студенческое самоуправление помогает сформировать гармоничную систему, где есть место опыту старшего поколения и креативу молодежи. На мой взгляд, подобная система должна быть абсолютно в любом учреждении образования. Это помогает выращивать молодые управленческие кадры, начиная со студенческой скамьи.
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Слоган этого шестого форума – «Единство! Развитие! Независимость!» Выполнение трех бесспорно важных составляющих под силу всем нам. Ведь у нас, белорусов, общая страна и общее будущее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни, находящейся здесь и за пределами этого здания, стала частью истории нашей красивой, уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают.
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Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельное внимание – протестующим в стране, а именно молодежи на улицах. Здесь Президент вспомнил недавнюю поездку в БГУ, разговор на 3,5 часа. Кстати, пригласили главу государства студенты сами, а он, когда смог, приехал на большой диалог.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы думаете, какой самый протестный вуз был в Беларуси? Конечно, Белорусский государственный университет, флагман. Они попросили меня приехать на встречу. Была небольшая форточка в графике, я им сказал, я приехал. И не думайте, как некоторые протестуны пишут, что там подобрали аудиторию. Мое железное поручение было – ни в коем случае, там должны присутствовать все. Прошла эта встреча, и я попросил позавчера ту же Наталью Ивановну Качанову и ректора – пожалуйста, проведите социологические исследования в этом вузе страшно протестном. Вчера к ночи мне доложили результаты. Они меня удивили. Да, они не потрясающие, как по всей стране и так далее, но около 55 % поддерживают действующего Президента и действующую власть. После этого разговора. О чем это говорит? Да, можно иметь свою точку зрения, нужно иметь свою точку зрения, нужно уметь ее отстаивать, но и соглашаться с другой точкой зрения. Но я им прямо в глаза бросил – как вы, будущее нашей страны, могли достукаться до того, когда нам угрожали извне, когда я как Главнокомандующий был вынужден развернуть пол белорусской армии и даже призвать людей из запаса для того, чтобы защитить свою страну, продемонстрировать: не суйтесь – получите? Как вы могли выскочить на улицу и протестовать? Поэтому, если не будем работать с молодежью, погибнем.
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