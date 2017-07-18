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Мы выполнили свой план и перевыполнили где-то на 106-107%: «Славянский базар-2017» стал самым коммерчески успешным в истории

18.07.2017 - 22:59

Новости Беларуси. «Славянский базар-2017» оказался самым коммерчески успешным в истории: зрителями раскуплено больше 80 тысяч билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 2018 год у организаторов уже есть не только финансовый задел, но и новые заявки от участников.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
То, что касается реализации фестивальных билетов, – мы выполнили свой план и перевыполнили где-то на 106-107 %.

Для нас это очень хорошо.

Мы выполнили свой план и перевыполнили где-то на 106-107%: «Славянский базар-2017» стал самым коммерчески успешным в истории

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