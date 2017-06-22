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«Мы высоко ценим вклад белорусского председательства»: форум глав МИД стран ЦЕИ проходит в Минске

22.06.2017 - 09:28

Новости Беларуси. Большая политика в Минске. Участники заседания руководителей внешнеполитических ведомств Центрально-Европейской инициативы прибыли 21 июня в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до начала масштабного форума, который собрал представителей около двух десятков стран, высокие гости выразили уверенность в том, что разговор будет предметным. Отметили также и возросшую роль Беларуси в работе организации. Предполагается, что главной темой дискуссии в белорусской столице станет вопрос объединения усилий для сохранения стабильности в регионе. В настоящее время разрабатывается новый план действий и меняются правила в структуре. Новшества должны будут еще лучше работать на укрепление региональных связей между европейскими государствами.

Лукаш Кауцки, заместитель министра иностранных дел Чешской Республики:
Я ожидаю интересной дискуссии в ходе совета министров иностранных дел ЦЕИ. Мы считаем, что Центрально-Европейская инициатива – очень важный инструмент в региональном сотрудничестве. И мы высоко ценим вклад белорусского председательства в ЦЕИ.

Напомним, в 2017 году Беларусь в статусе председателя Центрально-Европейской инициативы. Всего запланировано более двух десятков встреч.

«Мы высоко ценим вклад белорусского председательства»: форум глав МИД стран ЦЕИ проходит в Минске

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