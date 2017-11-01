Мы ждали выстрела в любую минуту: очевидцы теракта в Нью-Йорке

Новости США. На Манхеттене грузовик выехал на велосипедную дорожку и протаранил движущихся по ней людей. В результате атаки погибли не менее 8 человек, еще более 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В один миг привычный городской шум нью-йоркского Манхеттена разорвали крики и визг автомобильных шин. Фирменный грузовик выехал с дороги и на огромной скорости стал целенаправленно сбивать велосипедистов. Преследуя своих жертв, он проехал несколько улиц, пока не врезался в школьный автобус с детьми, которые возвращались с занятий.

Выбравшись из кабины, водитель, вооруженный пистолетами, попытался скрыться с места преступления, но один из полицейских его заметил и открыл огонь. Мужчину задержали и отправили в больницу. Все произошло на глазах этих девушек:

София Лавской и Йоси Лис, очевидцы:

Мы видели парня, выходящего из разбитой машины. Он был темнокожий, у него была борода, а в руках он держал две пушки. Полицейские сказали нам, что нужно убегать. Мы очень волновались. Мы ждали выстрела в любую минуту. Любого из нас могло сегодня не стать.

Было просто жутко. Все сразу стали созваниваться с родными, чтобы убедиться, что все в порядке.

Правоохранители оцепили район, куда вскоре прибыл мэр города. Машины скорой, одна за другой, увозили в больницу раненых людей. Травмы некоторых оказались несовместимы с жизнью.

Собранные улики не оставили сомнений у властей: атака носит террористический характер.

29-летний подозреваемый, предположительно уроженец Узбекистана, уже попадал в поле зрения полиции. А когда пытался бежать, выкрикивал исламистские лозунги.

Джеймс О'Нил, комиссар полиции Нью-Йорка:

Да, он сделал это, когда он вышел из машины. И если вы просто посмотрите на образ действия атаки, вы все поймете.

Он почти в точности повторил нападения, которые накануне происходили в Европе.

Специалисты продолжают работу на улицах Манхэттена. Президент США пообещал оказать правоохранителям Нью-Йорка всестороннюю поддержку, в том числе путем проведения совместного расследования с ФБР. Тем временем людей тревожит лишь один вопрос: как защитить себя и своих родных в мире, где любой проезжающий мимо автомобиль – потенциальное оружие террористов.