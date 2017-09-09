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«Мы зовём Вас нашим папой, потому что нет добрей»: Михаил Бойко, создавший оркестр в ПНИ, признан «Минчанином года»

09.09.2017 - 22:05

В этом оркестре играют не профессиональные музыканты, а воспитанники психоневрологического дома-интерната № 2 города Минска. Музыка – универсальный язык души, а для этих людей – ещё и лекарство, возможность претворить свои давние мечты в жизнь.

Существование оркестра стало возможным благодаря «Минчанину года», инструктору по трудовой терапии Михаилу Бойко.

Он – руководитель и создатель коллектива «Александр-Бенд. Минск», единственного оркестра в психоневрологических домах-интернатах на территории СНГ. До того, как Михаил Иванович поступил на работу в интернат, он преподавал в школе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Михаил Бойко, инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых инвалидов № 2 г. Минска»:
То, что мы сделали, оно, в общем-то, логически связано. Потому что я не более, чем преподаватель, во многом. Но с преобладанием очень такого эмоционального отношения к этим людям. Потому что я понимаю, что им непросто.  

И они нуждаются в поддержке.


Оркестр сложился не сразу. Михаил Иванович до последнего сомневался, поддержат ли его идею воспитанники интерната.

Михаил Бойко, инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых инвалидов № 2 г. Минска»:
Как произошло всё: я взял баян на плечи, как это было когда-то в школе, в нашем высшем учебном заведении, и зашёл к этим людям. Вот они всё это увидели, они просто обрадовались, запели.

Люди, которые пришли посмотреть на всё это – родственники – они просто многие заплакали.

Я тогда понял, насколько это важно.  

Концертную программу коллектива уже оценили в Беларуси и Голландии. Так виртуозно играть людям, не знающим музыкальной грамоты, помогает специальная система с разноцветными нотами.

Каждая нота – определённый цвет.

Людмила Синица, воспитанница ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых инвалидов № 2 г. Минска»:
Он, действительно, как родственник, как отец. Он меня прямо поднял, можно сказать, когда я была в депрессии.

Он поднял меня с постели, увлёк идеей играть в оркестре.

И вот я с тех пор и играю.

Николай Кеченков, воспитанник ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых инвалидов № 2 г. Минска»:
Я сам по профессии учитель. Поэтому мне очень приятно, очень, вообще, сердце. И утром поднимаешься всегда – радость на лице. Вот это мне дало.

И даже засыпаешь другой раз с радостью на лице и улыбкой на лице. 

Мы выступали уже на всех площадках города, в Полоцке, в Москве
Тамара Кветковская, воспитанница ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых инвалидов № 2 г. Минска»:
У меня есть стихотворение: «Мы зовём Вас нашим папой, потому что нет добрей. В нашем-доме-интернате нет надёжней и умней.

Нас заботой окружаешь, даришь нам тепло, уют.

«Папа», – все так называют, что поделаешь уж тут. Пожелать хотим тебе счастья и успеха, чтобы с нами был всегда ты ещё полвека».

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