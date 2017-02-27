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На 150 голов – 19 диких быков: самое большое стадо взрослых самцов зубров зарегистрировано в «Беловежской пуще»

27.02.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Самое большое стадо взрослых самцов зубров зарегистрировали в «Беловежской пуще». В нем на полторы сотни голов ученые насчитали 19 диких быков. Раньше этот показатель не превышал отметки в 13 особей. Как известно, взрослые самцы вне периода гона предпочитают жить отдельно.

Удивило зуброведов и то, что большая часть лесных исполинов многочисленным кормушкам предпочитают поля агропредприятий, особенно с посевами зимнего рапса. К сожалению, не обошлось и без потерь – зиму не смогли пережить двое маленьких зубрят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Буневич, старший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Маленькие телятки, которые рождаются в ноябре-декабре, многие из них погибают. Дело в том, что они еще ослабленные зубры. Мигрируют с летних стад на зимние, переходят мелиоративные каналы. Зубры идут и, соответственно, теленок в холод и воду. И чаще всего от переохлаждения или воспаления легких.

Всего же за 2016 год в Пуще на свет появилось 58 зубрят. 80% из них – в благоприятный весенне-летний период, что позволило им немного окрепнуть к зиме и благополучно пережить морозы.

Зубры в Беловежской пуще

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