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«На 3-4 день голодания в крови появляются продукты распада, в том числе, мозговой ткани»

04.05.2017 - 17:30

Новости Беларуси. Почему не стоит голодать, чтобы сбросить вес, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Научные исследования, которые проводились при голодании у людей, показывают, что уже на 3-4 день голодания в крови появляются продукты распада, в том числе, даже мозговой ткани. Поэтому, конечно, если человек бесконтрольно, без каких-то здравых рассуждений будет пытаться экспериментировать на себе, то какой-то кратковременный эффект он точно получит.

Он может похудеть, но какой ценой?

И я Вам хочу сказать, что, к великому сожалению, приходят ко мне люди, которые голодали по одному способу, худели по другому способу, были у тех специалистов, у этих специалистов, пробовали и какие-то БАДы, какие-то коктейли или чаи, которые обещали похудение.

А в итоге они приходят, мало того, что с весом, который стал ещё больше, чем был в самом начале, но уже с проблемами здоровья.

Начинают выпадать волосы, начинаются проблемы с иммунитетом, то есть, человек начинает чаще болеть, у него ногти начинают ломаться, проблемы с костями какие-то, с пищеварением. То есть, уже идут проблемы со здоровьем. И он приходит и говорит: «Что же мне делать?» Ответ один всегда: не впадать в экстремизм, а просто питаться правильно.   

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