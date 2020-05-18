На 3-8 градусов ниже нормы. Дожди и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси
Новости Беларуси. Майский минус. Ночные заморозки по-прежнему угрожают семенам и всходам растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний неблагоприятный прогноз синоптиков может стать и приговором для урожая ягодных и плодовых культур. На минувшей неделе среднесуточные температуры в Беларуси были на 3-8 градусов ниже климатической нормы.
В этот день высаживаем капусту и огурцы. Народные приметы на неделю с 18 по 24 мая
Понедельник и вторник (18 и 19 мая) не принесут изменений. Неустойчивую погоду – с дождями и пониженным температурным фоном – несут атмосферные фронты с Балтийского моря. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 18 м/с.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 мая из-за сильного ветра
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 18 мая.
Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 6-11 м/с, порывы могут достигать 16-21 м/с.
Ночью столбик термометра будет колебаться от +4... +6°C по северу Беларуси до +6… +8°C по югу. Днём в Витебской и Минской областях воздух нагреется до +10… +12°C, в Брестской области – до +15°C. На остальной территории республики ожидается +12..+14°C.
Ранее мы рассказывали о погоде на ближайшую неделю.
Какой будет температура воздуха в Беларуси с 19 по 22 мая – смотрите здесь.