На 3-8 градусов ниже нормы. Дожди и сильный ветер прогнозируют синоптики в Беларуси

Новости Беларуси. Майский минус. Ночные заморозки по-прежнему угрожают семенам и всходам растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний неблагоприятный прогноз синоптиков может стать и приговором для урожая ягодных и плодовых культур. На минувшей неделе среднесуточные температуры в Беларуси были на 3-8 градусов ниже климатической нормы.

В этот день высаживаем капусту и огурцы. Народные приметы на неделю с 18 по 24 мая

Понедельник и вторник (18 и 19 мая) не принесут изменений. Неустойчивую погоду – с дождями и пониженным температурным фоном – несут атмосферные фронты с Балтийского моря. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 18 м/с.