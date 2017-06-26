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«На 36% выше, чем по республике»: каков среднемесячный доход минской семьи?

26.06.2017 - 21:52

Новости Беларуси. Исходя из какого бюджета, домашние хозяйства планируют свои расходы, какая это сумма, в среднем, по Минску, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 1-ом квартале 2017 года располагаемые доходы в расчёте на домашнее хозяйство составили 1033 рубля в месяц, что почти на 36% выше, чем, в среднем, по республике.

Олег Степанюк, СТВ:
То есть, вот этот расхожий стереотип, что минчане зарабатывают гораздо больше, имеет под собой научную основу. 

Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят?

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