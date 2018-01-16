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На 42-м году жизни умер белорусский актер Петр Юрченков-младший

16.01.2018 - 18:03

Новости Беларуси. 16 января стало известно о смерти известного белорусского актера Петра Юрченкова-младшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего пару месяцев он не дожил до своего 42-летия.

Его творческая карьера началась еще в детстве. В 5 лет актер дебютировал в кино. А его фильмография насчитывает более 40 картин. Одну из главных ролей он сыграл в фильме «Поводырь», за что был удостоен профессиональной премии на международном кинофестивале.

Юрченков-младший не оставлял и сцену. Последние 16 лет он работал в театре-студии киноактера. Прощание с артистом пройдет 18 января.

В декабре прошлого года белорусский кинематограф понёс еще одну утрату.

Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси – Иван Мацкевич.

«Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и облака. Я думаю, что можно бесконечно слушать детский смех». Иван Мацкевич о семье, профессии и ролях здесь.

На 42-м году жизни умер белорусский актер Петр Юрченков-младший
Петр Юрченков-младший
Фото. Петр Юрченков-младший
Петр Юрченков-младший
Фото. Петр Юрченков-младший
Петр Юрченков-младший
Фото. Петр Юрченков-младший

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