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На 77 году жизни скончался лётчик-космонавт Владимир Ляхов

21.04.2018 - 10:35

19 апреля на 77 году жизни скоропостижно скончался дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Ляхов. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.  

«Владимир Афанасьевич жил полноценной жизнью, всегда интересовался делами в стране и мире, Центре подготовки космонавтов и Звёздном городке. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его друзей и товарищей по службе. Руководство и сотрудники Центра, лётчики-космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Владимира Афанасьевича», – говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.  

Владимир Ляхов родился 20 июля 1941 года в городе Антрацит Ворошиловградской (Луганской) области Украинской ССР (Украина). В раннем возрасте Владимир воспитывался матерью и отчимом, отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.  

С юных лет Ляхов уже определился с дальнейшей профессией. Он обучался во многих учебных заведениях, специализирующихся на подготовке лётчиков и космонавтов.  

В 1964 году мужчина служил в авиационных частях Военно-воздушных сил СССР. В 1967 году Владимир был зачислен в отряд советских космонавтов. Впервые в космос мужчина полетел в 1979 году вместе с Валерием Рюминым.  

Во время полёта Ляхов совершил внепалановый выход в открытый космос, чтобы отделить зацепившуюся за конструкцию станции антенну радиотелескопа КРТ-10.  

Второй полёт в космос состоялся в 1983 году совместно с Александром Александровым. Дважды выходил в открытый космос.  

Третий и последний раз Владимир отправился в космос в 1988 году вместе с Валерием Поляковым и Абдулом Момандом. Во время возвращения на Землю произошла неполадка. Из-за этого Ляхов и Моманд пробыли на орбите около суток в автономном полёте.  

В 1994 году был уволен в запас и отчислен из отряда космонавтов. Всего Владимир пробыл в космосе более 333 суток, 7 часов 8 минут из них космонавт находился в открытом космосе.  

За свои достижения Ляхов получил множество советских, российских и иностранных наград.  

Фото: Центр подготовки космонавтов

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