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На базе территориальных центров соцобслуживания в Минской области 27 марта открываются консультационные пункты

27.03.2017 - 08:51

Новости Беларуси. Работа для всех. 27 марта на базе территориальных центров социального обслуживания в Минской области открываются консультационные пункты. Сотрудники предоставят полную информацию о вакансиях, условиях труда и зарплатах, а также посоветуют организации, которые заинтересованы в специалистах, в том числе на временной или сезонной основе. Соискателю помогут напрямую связаться с работодателем или даже договориться о дате собеседования.

Также в течение недели по всей стране начнут работу ярмарки вакансий, где работу по интересующей специальности сможет найти каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе территориальных центров соцобслуживания в Минской области 27 марта открываются консультационные пункты

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