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На борту 140 пассажиров: в Карелии на мель сел теплоход

20.06.2017 - 15:05

Новости России. В Карелии сел на мель теплоход. На борту судна было около 140 пассажиров. Всех успешно эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту 140 пассажиров: в Карелии на мель сел теплоход

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