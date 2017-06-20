На борту 140 пассажиров: в Карелии на мель сел теплоход

Новости России. В Карелии сел на мель теплоход. На борту судна было около 140 пассажиров. Всех успешно эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Карелии сел на мель теплоход. На борту судна было около 140 пассажиров. Всех успешно эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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