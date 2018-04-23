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На даче живописца Бялыницкого-Бирули в Тверской области воссоздали интерьеры начала ХХ века: фотофакт

23.04.2018 - 23:46

Новости Беларуси. Художник, опередивший свое время: Витольд Бялыницкий-Бируля продолжает вдохновлять. На даче знаменитого белорусского живописца в Тверской области воссоздали интерьеры начала XX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь здесь творят художники и общаются работники музеев Беларуси и России. Богатой природой и творческой атмосферой усадьбы прониклась и наша съемочная группа.

На даче «Чайка», что в Тверской области, вновь, как и в начале прошлого века, звучат проникновенные романсы.

Уже не Шаляпина, а внучатой племянницы некогда хозяина усадьбы, белорусского художника Витольда Бялыницкого-Бирули.

Воссоздана та магическая аура, что магнитом тянула сюда сотни талантов от искусства.

Татьяна Куюкина, директор Тверской областной картинной галереи:
Театральных, музыкальных, вокальных, я уже не говорю о художественных, литературных. Потому что здесь недалеко происходили те события, которые описаны в чеховской «Чайке».

Только вот напоминания о ней остались не совсем обычные: сотни живых работ одного из самых тонких знатоков природы. Большинство из шедевров создавались вдалеке от родных Бялыничей.

Петр Бутрим, СТВ: 
Этот живописный участок знаменитый художник из белорусской глубинки облюбовал уже будучи популярным. Место особое, ведь свое вдохновение здесь искал и сам Исаак Левитан. Пейзажи с построенной здесь дачи «Чайки» и ее окрестностей вмиг расходились по частным коллекциям и выставкам со всего мира.

Впрочем, несколько десятилетий усадьба была в плачевном состоянии. Сегодня же обновленная «Чайка» принимает художников, театралов, музейщиков, журналистов. В месяц ее открывают для себя порядка 700 гостей.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства:
Роскошная усадьба. Во-первых, она очень хорошо реставрирована. Восстановлена в своем первозданном, наверное, лучшем виде. По крайней мере, внешне.

Потому что внутреннее убранство, мебель – очень многое – перебралось в музей в Могилеве.

Благодаря второй жизни для «Чайки» вскоре в Верхневолжье может появиться и целый туристический маршрут.

Новая точка – одна из самых долгожданных, ведь вклад Бялыницкого-Бирули в развитие живописи того времени переоценить сложно. Больше 20 пейзажей хранятся и в Тверской областной галерее.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Канешне, можна казаць пра мастацкі геній Вітольда Каэтанавіча. Не ўсе маглі пісаць з натуры як ён. Канешне, ён мог пісаць і вясну, і восень, і зіма ў яго, дарэчы, снегам сваеасаблівая.

Яго можна пазнаць па почырку – не пераблытаешь ні з кім.

На месте, где художник провел большую часть своей жизни, теперь будет расти и сирень с его малой родины – Бялыничей.

На даче живописца Бялыницкого-Бирули в Тверской области воссоздали интерьеры начала ХХ века: фотофакт

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