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На два века раньше. Ученые Беларуси доказали существование славян в IV столетии нашей эры

06.04.2017 - 16:09

Новости Беларуси. Славянские поселения на территории современной Беларуси появились на два столетия раньше, чем об этом упоминается в современных учебниках. К такому выводу пришли отечественные исследователи на основе уникальных археологических находок. Доказательства этому ученые Института истории Национальной академии наук 6 апреля представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Вот это вообще сенсационная находка 2016 года – самые ранние славянские материалы, которые выявлены на сегодняшний день вообще. Более ранних нет. Датируются IV столетием нашей эры. Раньше мы все время говорили о том, что славяне появились на территории Беларуси в VI веке нашей эры. Вот эти вещи очень уникальные и интересные как раз для славянской культуры на территории Полесья. Потому что там камней было недостаточно, и в результате использовали глину, делали такие глиняные вещи и из них складывали вещи.

Таблетки от раковых опухолей, уникальный робот-уборщик. Препарат, который очищает почву при загрязнении нефтью и превращает отходы в удобрения. Белорусские ученые презентовали свои новейшие разработки. Долго «пылиться» на полках институтов Академии наук им не позволят. Многие сегодняшние экспонаты уже применяются на отечественных и зарубежных предприятиях.

На два века раньше. Ученые Беларуси доказали существование славян в IV столетии нашей эры

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