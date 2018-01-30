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На экзотику решаются единицы. Какие имена родители выбирают для детей?

30.01.2018 - 11:27

Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был счастливым, и выбор имени здесь играет немаловажную роль. Одни ориентируются на церковный календарь именин, другие смотрят на месяц и знак Зодиака, третьи изучают значение имени и влияние его на судьбу и характер. Кто-то называет малыша по имени еще в животе, а кому-то нужно вначале его посмотреть и крепко прижать к груди. У каждого свой путь, а сейчас главным хитом становится экзотика. А пару лет назад воскрешали старославянский и исторические имена.

Татьяна Кузьмич, заведующий ГУО «Ясли-сад №239 г. Минска»:
Иллария, Катарина, Виталина, есть и такие имена, как Варвара, Дакия. Среди мальчиков – и Лев, и Давид.

Какие самые востребованные имена за 2017 год? По каким признакам выбирают имена родители? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Какие имена выбирают родители современным детям?

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