На этом участке дороги завершались ремонтные работы: подробности смертельной аварии в Дубровенском районе

Новости Беларуси. Серьезная авария в Дубровенском районе. 19 апреля рано утром на автодороге «Брест-Москва» произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Водитель и пассажир одной из машин погибли на месте. Мужчина, управлявший вторым транспортным средством, доставлен в больницу.

На этом участке дороги завершались ремонтные работы, движение было организовано по встречной полосе. Погибший водитель не учел дорожные знаки, что и привело к столкновению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.