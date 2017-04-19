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На этом участке дороги завершались ремонтные работы: подробности смертельной аварии в Дубровенском районе

19.04.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Серьезная авария в Дубровенском районе. 19 апреля рано утром на автодороге «Брест-Москва» произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Водитель и пассажир одной из машин погибли на месте. Мужчина, управлявший вторым транспортным средством, доставлен в больницу.

На этом участке дороги завершались ремонтные работы, движение было организовано по встречной полосе. Погибший водитель не учел дорожные знаки, что и привело к столкновению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Витебской области

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