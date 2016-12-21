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На ежегодном благотворительном «Бале книги» в 2016 году представлено 17 лотов

21.12.2016 - 19:39

Новости Беларуси. Бал книги: ежегодный, рождественский, благотворительный. Впервые здесь представлены не только белорусские, но и зарубежные лоты. Это произведения из России и Казахстана.

Широка не только география, но и тематика книг. Среди 17 лотов будет и «Беларусь олимпийская» с автографами известных спортсменов, и «Марыя Захарэвіч» серии «Жыццё знакамітых людзей Беларусі».

Это уже пятый аукцион. Вырученные от продажи книг средства в 2016 году получат дети с нарушением зрения из Шкловской специальной школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Вы помните, когда проходил Год книги, наш Президент сказал, что потеряем книгу – потеряем всю страну. Так вот это лейтмотив всего книгоиздания Беларуси. Мы не потеряли книгу, мы ее не потеряем. И мы сегодня уже начинаем отмечать знаковую дату следующего года – 500-летие белорусского книгопечатания.

На ежегодном благотворительном «Бале книги» в 2016 году представлено 17 лотов

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