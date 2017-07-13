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«На фестивале принято отдыхать и веселиться»: «Славянский базар» открывается 13 июля в Витебске

13.07.2017 - 10:13

Новости Беларуси. В Беларуси стартует одно из самых ярких культурных событий года – «Славянский базар в Витебске»! Зрителей ожидают десятки концертов от самых именитых корифеев сцены, а на площадках города пройдут сотни мероприятий: от театральных постановок под открытым небом до грандиозного пикника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раннее витебское утро. Одни только просыпаются, другие – лишь возвращаются домой. Во время фестиваля город живет в режиме нон-стоп. А сегодня уж точно не уснет никто. 13 июля – день открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». И он будет насыщен, как никогда.

На улицах города вот-вот развернуться импровизированные концертные площадки. В третий раз спектакли под открытом небом пройдут в рамках фэста уличного искусства. На пикник под открытым небом пригласят гостей повара из Беларуси, России, Литвы, Латвии. Поймать каждую минуту счастья и насладиться праздником спешат и горожане, и артисты.

Алексей Гросс, обладатель гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:
Гросс, честно говоря, немножко уже забыл, что такое спать. И поначалу мне было очень сложно. Но уже как-то адаптировался ложиться спать в 3 часа, просыпаться – часов в 7.

Макс Лоренс, артист (Беларусь):
Все хотят пообщаться, вспомнить, наверное, былое, может, о планах будущих поговорить. Да и просто погулять. Все-таки здесь атмосфера фестиваля, а на фестивале принято отдыхать и веселиться. Радоваться празднику. Спят все дома. Сюда, наверное, люди, которые едут, знают, зачем едут: за эмоциями, они едут за какими-то новыми ощущениями в гостеприимный город Витебск.

Свою порцию радости и разочарований 13 июля получат самые юные участники фестиваля. Днем огласят имя победителя. Витебск также познакомится с представителями 21-й страны взрослого конкурса. Беларусь представит Егор Шаранков.

У молодежи на 14.00 намечена жеребьевка. Не менее волнительным станет этот день для Тамары Гвердцители. Ее именную звезду откроют на площади возле амфитеатра, а вечером артистке вручат специальную награду Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». 

С утра и до позднего вечера артисты будут репетировать на сцене Летнего амфитеатра. В программе открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» множество звездных имен: Крис дэ Бург, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Зара, Нюша и многие-многие другие. Впервые на сцене Летнего амфитеатра в день открытия выступит обладатель гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2017». И, конечно, по традиции по окончании концерта небо над Витебском раскрасит праздничный салют.

«На фестивале принято отдыхать и веселиться»: «Славянский базар» открывается 13 июля в Витебске

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