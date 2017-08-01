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На гомельском университет появится потрет Франциска Скорины площадью 64 квадратных метра

01.08.2017 - 08:56

Новости Беларуси. 64 квадратных метра. Огромный портрет белорусского первопечатника Франциска Скорины украсит главный гомельский университет, носящий имя этого выдающегося сына белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея о создании росписи с одним из самых знаменитых земляков пришла гомельскому архитектору Дмитрию Козлюку.

Дмитрий Козлюк, автор проекта:
Будет Франциск Скорина, который, собственно, уже есть, и будет элемент логотипа университета – солнце и луна. В Беларуси должны быть белорусские сюжеты граффити, прежде всего, да и на роднай мове.

6 августа в Беларуси широко отметят 500-летие белорусского книгопечатания. Как известно, первой белорусской печатной книгой стала Библия Скорины. К этой дате Дмитрий планирует завершить работу над граффити.

На гомельском университет появится потрет Франциска Скорины площадью 64 квадратных метра

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