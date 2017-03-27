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На горно-обогатительном комбинате в Башкортостане столкнулись два грузовых поезда: 4 человека погибли

27.03.2017 - 13:07

Новости России. В результате столкновения двух грузовых поездов на горно-обогатительном комбинате в Башкортостане погибли четыре человека. Еще один в тяжелом состоянии находится в больнице. На месте трагедии до сих пор ведутся поиски, поскольку есть пропавшие без вести.

При столкновении составов с рельсов сошли две цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся. По факту происшествия региональное управление Следственного комитета России проводит проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На горно-обогатительном комбинате в Башкортостане столкнулись два грузовых поезда: 4 человека погибли

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