новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

На какой период будут предоставлять «папин отпуск»?

21.04.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Сколько дней предоставят отцу, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
Я предполагаю, что это должно быть, хотя бы, около месяца.

Наталья Пасканная:
Так и рассматривается.

Олег Бакулин:
Да, примерно около месяца. Почему?

Потому что папой заменить маму на всё время, все 3 года – нет смысла.

Когда отец прочувствует именно с грудным ребёнком, который нуждается в ежечасном уходе – он не идёт с друзьями в гараж, так скажем, пиво пить, а идёт заниматься памперсами и знает, какие лучше, какие хуже. Возникают те отношения детско-родительские, которые и привязывают отца к ребёнку, ребёнка к отцу. В результате – семья крепче, разводов меньше, преступлений меньше и так далее. 

Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Побыть с малышом всей семьёй: в Польше и Исландии папам новорождённых дают оплачиваемые отпуска
Может ли мама оформить декретный отпуск на одного ребёнка, а папа – на второго?
«Папин отпуск» в Беларуси: будет ли оплачиваемым?
В Беларуси может появиться обязательный «папин отпуск»
«Папа 2 года один воспитывал ребёнка, а как мама опомнилась – суд его отобрал». Дискриминация отцов?
На какой работе отцу не дадут декретный отпуск вместо матери?
Декретный отпуск для отца: может ли он при этом работать и какие права имеет?
Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск: «Открытый разговор»
Все новости по теме Трудовые отношения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru