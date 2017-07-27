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На Куйбышева закончили класть плитку на нечетной стороне улицы

27.07.2017 - 21:04

Новости Беларуси. Полкилометра новой плитки минчане уже могут оценить на улице Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь идет активная реконструкция, движение перекрыто с конца мая 2017 года.

За это время обновили тротуар по всей нечетной стороне улицы. Сейчас работы выходят на финальную стадию – осталось установить новые светофоры и положить асфальт. Кстати, улица станет удобной для слабовидящих – у пешеходных переходов положат тактильную плитку.

Антон Кушнеревич, заместитель директора по строительству государственного предприятия «Гордорматериалы»:
Завершаются такие работы, как переустройство инженерных сетей, ливневая канализация, перекладка 10000-вольтного кабеля.

Так же перекладка освещения, установлено 13 новых опор.

На Куйбышева закончили класть плитку на нечетной стороне улицы

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