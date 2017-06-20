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«На любви, вообще, всё держится. Люди как-то боятся произносить это слово, оно пообтёрлось»

20.06.2017 - 22:03

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

1967 год – в 30 лет Вы становитесь заслуженным тренером БССР. 2004 год – команда Беларуси играет против команды России в матче Кубка Дэвиса . И я сам видел: к Вам выстраивается очередь из желающих пообщаться, взять автограф, как к человеку, которого все называют основателем белорусского тенниса. Я у своего коллеги спрашивал недавно, в чём же история, почему этот человек – такая легенда? Он пожал плечами и говорит: «Наверное, он что-то знал, чего не знали все другие». Расскажите, как Вы считаете, что Вы такое знали?

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:
Мне кажется, вообще, всё исходит от способности любить. Потому что у меня впечатление, что на любви, вообще, всё держится. Люди как-то боятся произносить это слово, оно пообтёрлось в последнее время.

Но, мне кажется, что, если люди любят людей и любят свою работу, и хотят двигать прогресс вперёд – у них многое получается.

Помню только одно, что земли под ногами не было, как-то летал, знаете, не знаю, что это за чувство. Плюс ведь были очень хорошие вещи, которые были достигнуты в тот период в стране, в этой великой нашей – Советский Союз, когда многое делалось на энтузиазме, на том, что люди не думали о материальных ценностях, а больше как-то старались что-то создать. Ну, и, когда работаешь с детьми – это же великолепный материал. Они так верят нам.

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