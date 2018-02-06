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На Мальдивах введён режим чрезвычайного положения на 15 суток: в стране обострился политический кризис

06.02.2018 - 12:03

Новости Мальдив. Режим чрезвычайного положения сроком на 15 суток введен на Мальдивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято из-за обострившегося политического кризиса.

На минувшей неделе Верховный суд страны отменил обвинительные приговоры в отношении девяти заключенных – лидеров оппозиции, осужденных за терроризм. Однако правительство страны отказалось исполнить вердикт. После этого в столице Мальдив прошли массовые демонстрации в поддержку решения Верховного суда. Оценив происходящее, как угрозу национальной безопасности, президент Абдулла Ямин пошел на крайние меры.

На Мальдивах введён режим чрезвычайного положения на 15 суток: в стране обострился политический кризис

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