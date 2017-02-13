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На месте будущей станции метро «Вокзальная» в Минске строители смонтировали тысячное кольцо

13.02.2017 - 09:04

Новости Беларуси. Этой ночью в Минске смонтировали тысячное кольцо на месте будущей станции метро «Вокзальная», которая станет частью новой 3-ей ветки. с помощью механизированного тоннелепроходческого комплекса «Алеся» строителям удалось проложить 1400 метров подземной магистрали. осталось всего 20 до станции, которая расположится в районе улицы Дружной.

По словам специалистов, строительство подземки идет с опережением плана. Если все пойдет согласно графику, в ближайшее время начнут рыть тоннель в обратном направлении.

Что касается самих станций, то почти завершено строительство «Ковальской слободы». финишируют работы на станции «Вокзальная», а «Юбилейная площадь» и «Площадь Богушевича» готовы почти наполовину.

Кстати, первые четыре станции новой линии минского метро должны принять пассажиров уже менее, чем через два года. Проходчики работают в
несколько смен, круглые сутки и без выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте будущей станции метро «Вокзальная» в Минске строители смонтировали тысячное кольцо

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